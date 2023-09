Bastidor: Tarcísio e Barroso trocam afagos e isolam radicais

A presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na cerimônia de posse de Luís Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) foi notada pelo ministro, que comentou com seus interlocutores a satisfação pela retomada do diálogo. À noite, entre convidados de sua festa num salão de eventos em Brasília, o próprio Barroso fez questão de abordar o tema quando foi elogiado sobre o seu discurso de posse em tom pacificador: “o governador Tarcísio estava lá no plenário do STF. Viram? É uma presença importante. Civilidade. O País precisa de civilidade”, falou confiante.

Alvo de ataques da militância Bolsonarista ao longo de anos, especialmente quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Barroso agora cria pontes com a direita e, a considerar a troca de afagos com o governador de São Paulo, encontrará apoio em Tarcísio para isolar os radicais.

O governador conversou com a Coluna na manhã desta sexta e elogiou o discurso do magistrado. Disse que uma das grandes linhas do presidente do STF será a de contribuir para a pacificação e harmonia entre os poderes. E considerou acertada a ênfase de Barroso na defesa da democracia.

“O tom foi de pacificação. Citou expressamente a autocontenção e o equilíbrio que deve haver entre os Poderes e, ainda, colocou de forma acertada os desafios que garantem a solidez do sistema democrático: o desafio da representatividade, do cumprimento de compromissos, da inclusão e justiça social”, afirmou.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumprimenta o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso Foto: Divulgação

Barroso foi alvo da militância bolsonarista por quatro anos

Durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro, o ministro Luís Roberto Barroso foi alvo da militância bolsonarista. O próprio ex-presidente entoou muitos dos ataques. Chamou Barroso de imbecil, referiu-se ao magistrado com termos chulos e palavrões..

Barroso também reagiu em tom inflamado e teve a atuação questionada em alguns momentos. Precisou se retratar por fazer manifestações políticas e comemorar a derrota de Jair Bolsonaro. Ao participar de um congresso da União Nacional dos Estudantes (Une), em Brasília este ano, afirmou: “derrotamos o bolsonarismo”. Por meio de nota, o magistrado afirmou que se referia aos atos extremistas do 8 de Janeiro e que “jamais pretendeu ofender” os eleitores de Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, logo após o resultado das eleições, alvo de protesto de bolsonaristas em Nova York, Barroso reagiu: “Perdeu, mané. Não amola”.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na posse de Luís Roberto Barroso na presidência do STF Foto: Andreza Matais

Tarcísio ficou mais reservado durante a posse

O governador de São Paulo acompanhou a posse no plenário do STF, no setor amarelo, mesmo local onde foram acomodados, os ministros do governo Lula, deputados, senadores, alguns empresários, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, e outros governadores.

Ele estava na mesma fileira que os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Pará, Helder Barbalho (MDB). Porém, sentado ao lado de duas pessoas desconhecidas, acompanhou a cerimônia em silêncio. À frente estavam os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Davi Alcolumbre (União-AP), que cochichavam o tempo inteiro e pareciam não perceber a presença de Tarcísio.

O governador de São Paulo não foi o único apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro presente na cerimônia no Supremo. Também estava lá o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esses sentados lado a lado, numa área privilegiada mais à frente. Mas havia uma explicação técnica para a localização. Ibaneis é do DF, onde está a sede do STF. Castro é Rio, mesmo Estado de Barroso.

O governador fluminense, inclusive, foi à festa da posse à noite, circulou e conversou com os ministros do STF. Ficou um tempo à mesa com Alexandre de Moraes. Depois, se apresentou ao ministro Cristiano Zanin e à advogada Valeska Martins, mulher do magistrado, e convidou o casal para um jantar na capital fluminense. “Fazemos isso com todos os ministros que entram”, disse ele, antes de deixar o salão. Castro é filiado ao PL de Bolsonaro e aliado do ex-presidente. “Eu continuo o apoiando.”