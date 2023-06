Tarcísio e Márcio França disputam paternidade de obra que ainda não existe

A rivalidade entre o governador Tarcísio de Freitas e o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) sobre os rumos do Porto de Santos gerou um novo impasse. Agora, eles disputam a paternidade de uma obra que ainda não existe. O governo federal pretende lançar até o fim do ano, por meio da pasta, um edital para a construção de um túnel de 825 metros de Santos ao Guarujá imerso no mar. O projeto, estimado em R$ 5 bilhões, estava previsto na modelagem de privatização do porto elaborada por Tarcísio quando era ministro da Infraestrutura e abortada por Lula assim que assumiu a Presidência. Depois, entrou nos planos do governo paulista, que pretende executá-lo com recursos exclusivamente privados e já faz estudos para isso.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Foto: Werther Santana/Estadão - 02/06/2023

França quer custear as obras com verbas da autoridade portuária, vinculada à União, que tem R$ 2,5 bilhões em caixa. Do total, R$ 1,5 bi poderiam ser aplicados imediatamente, segundo a pasta.

O cronograma do governo federal prevê a conclusão do projeto em 2029. Uma empresa privada administraria o trecho. Também há uma proposta para que o governo de São Paulo assuma parte dos custos, mas a aceitação de Tarcísio é vista como improvável.

Aliados de Tarcísio dizem que França quer se cacifar para a disputa ao governo do Estado em 2026 ao fazer uma entrega em seu reduto eleitoral, a Baixada Santista. Na próxima terça (13), França e o secretário estadual de Parcerias em Investimentos vão participar de audiência na Comissão de Viação e Transportes para debater o tema.