Tarcísio entra em campo e começa a ligar para deputados por apoio à anistia

Até a noite desta terça-feira, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), havia coletado 223 assinaturas - são necessárias 257. Lideranças do Centrão não querem que a anistia vá para voto, mas avaliam que Motta pode ficar sem saída caso os bolsonaristas consigam o número mínimo para apresentar o requerimento no plenário.

Durante ato na Avenida Paulista no domingo, 6, Tarcísio defendeu o perdão aos condenados pela invasão dos prédios dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023. “Eu quero prisão, sim, é para assaltante, para quem rouba celular, para quem invade terra e para corrupto”, disse. O Placar da Anistia do Estadão – levantamento exclusivo para identificar como cada um dos deputados se posiciona sobre o tema – mostra que 200 dos 513 parlamentares da Câmara apoiam o perdão aos condenados.

Como antecipou a Coluna do Estadão, o PL suspendeu a obstrução de votações na Câmara para tentar distensionar o clima após Motta ser atacado na Paulista pelo pastor Silas Malafaia. Tarcísio, então, entrou na jogada para tentar conseguir mais apoio ao projeto. O governador é um dos cotados para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível e réu no Supremo Tribunal Federal (STF), na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026.