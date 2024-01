Tarcísio estreia ‘combo de emendas’ em São Paulo, dá nó na oposição e afaga prefeitos

São três os reflexos imediatos na avaliação dos congressistas: o governador melhora a relação com a bancada federal; destina mais dinheiro para a segurança no Estado, tema que vai dominar as eleições; e consegue se aproximar de mais prefeituras, algo que pode ajudar nas articulações das eleições deste ano e na sua possível disputa à reeleição.

“O acordo é uma via de duas mãos. Se dividíssemos isso aí (as emendas de bancada) ia dar R$ 4 milhões para cada um , e a agora vamos ter R$ 10 milhões. Para o governador também facilita muito porque poderá colocar o recurso em uma obra que ele tenha necessidade de tocar”, disse o coordenador da bancada paulista no Congresso, deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL), defendendo a negociação. “Não tem nada demais. Por várias vezes um governador deu emenda para deputado federal, só que era só para aliados”, disse o político.

O acordo foi fechado com apoio da oposição. Somente o deputado Alencar Santana (PT) e a deputada Adriana Ventura (Novo) se manifestaram contrariamente na reunião.