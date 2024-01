Tarcísio faz ‘corrida das tornozeleiras’ com o governo Lula

A pauta da segurança pública dominou o ambiente político e a corrida para apresentar medidas agora envolve a aquisição de tornozeleiras eletrônicas para monitorar envolvidos em casos enquadrados na Lei Maria da Penha. Após o governo Lula anunciar a compra do equipamento com essa finalidade, o governo Tarcísio de Freitas lembrou que a iniciativa já é adotada em São Paulo e fez um balanço ao qual à Coluna do Estadão teve acesso.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

De acordo com o Governo de São Paulo, 63 homens acusados de violência contra a mulher foram acompanhados com o equipamento no Estado desde setembro. Destes, 7 acabaram presos por descumprimento da medida judicial por terem se aproximado das vítimas.

Neste momento, a gestão estadual conta com 200 tornozeleiras, doadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, e a Secretaria de Segurança prepara um edital para a aquisição de mais equipamentos.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou em setembro o termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado e a Secretaria de Segurança Pública para monitorar, por meio de tornozeleiras eletrônicas, agressores de mulheres e pessoas que forem flagradas cometendo algum tipo de crime e, após decisão judicial, liberadas depois da audiência de custódia.

O governo Lula, em parceria com nove Estados, vai desembolsar R$ 3,4 milhões para comprar os equipamentos de monitoramento. A iniciativa federal é coordenada pelo Ministério das Mulheres, comandado por Cida Gonçalves.