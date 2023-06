Tarcísio faz ofensiva pela reforma tributária e convoca bancada de SP para jantar

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avança na ofensiva para defender os interesses do Estado na reforma tributária que está em discussão no Congresso e chamou os deputados federais paulistas para um jantar, no próximo domingo (02), no Palácio dos Bandeirantes. O convite foi distribuído pelo secretário de Relações Institucionais, Gilberto Kassab.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. 02/06/2023 Foto: WERTHER SANTANA / ESTADÃO

No texto, ele informa que “o objetivo do governador é compartilhar com a bancada federal as avaliações que o governo do Estado está fazendo em relação à proposta de reforma tributária que está sendo apresentada na Câmara dos Deputados”.

Como revelou o Estadão, o governo de São Paulo firmou posição contra o conselho federativo, a ser criado na reforma tributária e o governador vai mobilizar a bancada para tentar brecar a medida.

O conselho é um dos pilares da reforma tributária, segundo a equipe que trabalha na reforma no Ministério da Fazenda, porque permite que os créditos tributários acumulados ao longo da cadeia produtiva sejam pagos. A reforma tem como critério a “não cumulatividade plena”, ou seja, o imposto é pago uma vez e descontado nas etapas seguintes da produção.