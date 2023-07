Tarcísio libera R$ 4 bi para agência de fomento financiar moradia popular em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu que a Agência de Fomento Desenvolve-SP vai assumir o papel de agente financeiro para a habitação. A ideia é atuar no mercado oferecendo crédito diretamente às construtoras para a produção de moradias populares.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Tarcísio disse à Coluna que a Desenvolve, como instituição financeira, pode captar recursos de novas fontes como BNDES, BRICs e no próprio mercado, para financiamento da produção habitacional, sem os recursos de fontes tradicionais.

A primeira linha de financiamento já está desenhada no Programa de Crédito à Produção Privada de Habitações, que será lançado no mês de julho. Mas integrantes do governo de São Paulo apostam que este será o primeiro passo para que a agência de fomento também possa assumir financiamentos do Minha Casa Minha Vida (MCMV) no Estado.

A participação da Desenvolve no programa federal para obras no Estado é uma possibilidade porque a Medida Provisória do novo MCMV derrubou o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre as operações do programa habitacional.

“O Novo Minha Casa Minha Vida abre essa possibilidade e Tarcísio vai mostrar que a Desenvolve SP é um competente agente financeiro”, disse o subsecretário de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto.

Programa estadual

No Programa de Crédito à Produção Privada de Habitações, que será em julho, a Desenvolve vai gerir e emprestar até R$ 4 bilhões do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, para construir até 40 mil moradias pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Os recursos deverão ser usados até dezembro de 2027.

Pelas linhas gerais do programa, haverá uma carência de 30 meses, mesmo tempo estimado para a entrega das obras. Nesse período não haverá cobrança de juros, mas correção anual pelo Índice Nacional da Construção Civil.