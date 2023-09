Tarcísio nega ‘pegadinha do Sudeste’ na reforma: ‘ninguém quer ter supremacia sobre nada’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rechaçou as críticas de governadores que acusam os Estados do Sudeste de prepararem uma “pegadinha” para terem poder de veto no Conselho Federativo que será criado com a reforma tributária, como revelou a Coluna. “Se cada região tiver poder de veto também não tem problema nenhum. Ninguém quer ter supremacia sobre nada. Só queremos que funcione”, afirmou o governador em conversa com a Coluna.

A polêmica ocorre porque o texto aprovado na Câmara, determina que as definições do Conselho só são válidas se alcançarem maioria absoluta dos votos dos representantes dos municípios e Estados, mas também precisam somar pelo menos a 60% da população brasileira. E este é o ponto da discórdia. Pois, somente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm quase 40% da população, de acordo com o último censo do IBGE, e com 41% já há força suficiente para barrar decisões.

“Buscamos garantir um grau de concordância maior nas decisões do Conselho ao colocar três níveis de veto. As camadas de veto forçam o consenso. Qual é o problema de ter critério populacional como mecanismo de controle?”, indagou Tarcísio. Ele propõe que a medida poderia ser substituída pela exigência de consenso, como ocorre com algumas matérias do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). Mas um consenso nacional para cada decisão, avaliam governadores das demais Regiões, praticamente inviabilizaria o funcionamento do colegiado.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Foto: Wilton Junior/ Estadão

Inicialmente, o texto da reforma previa que os votos precisavam representar 50% da população de todo o País. Na reta final para a votação na Câmara, o Estado de São Paulo foi um dos fiadores da ideia de aumentar a exigência populacional. A acordo foi alinhado com o Ministério da Fazenda. Tarcísio, porém, diz que outras formas de representatividade.

O Conselho Federativo vai gerir e distribuir os recursos do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para Estados e municípios.

“Conselho Federativo está supervalorizado na reforma tributária”, reclama Tarcísio

Continua após a publicidade

O governador Tarcísio de Freitas diz que o Conselho está supervalorizado, pois será um gestor e deverá atuar da forma mais automatizada possível.

“O ideal é que seja distribuído por algoritmo e tenha pouca função. É importante que esse conselho seja apenas receptor e agregador do bolo tributário, para dividir entre quem fez jus. Alguns tentam criar negócio de outro mundo para algo que é simples”, minimizou.

Mas, o Conselho também é preciso o resíduo tributário. E o formato que as decisões estão postas incomoda os governadores dos estados que têm populações menores.

Embora do Sudeste, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), engrossa o coro dos que não concordam com o critério populacional. “Defendo que as medidas sejam válidas apenas se tiverem 50% dos votos de cada uma das regiões.

A reclamação se propaga pelo Nordeste, Centro-Oeste e Norte do País. “Defendo que cada Estado tenha sua representação igual”, observou o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). “Eles vão ter de rever esse texto”, cobrou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Novo).

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) já sinalizou mudanças no texto. Ele tem defendido a existência do Conselho Federativo, por considerar uma espécie de espinha dorsal do modelo de unificação. Mas sinalizou mudanças nos critérios de deliberação do Conselho. Uma das ideias seria criar travas para impedir que grupos regionais se unam para impor desejos locais. Braga também tem estabelecido amplo diálogo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.