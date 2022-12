Com votação prevista para esta terça-feira (20) na Comissão de Finanças da Alesp, o Orçamento de São Paulo para 2023 chegará à Casa com pelo menos uma alteração feita a pedido do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O governador eleito Tarcísio de Freitas durante anúncio de secretários para seu governo, em São Paulo (SP). 25/11/2022.

TAMBÉM QUERO. Em reunião com o relator do projeto, deputado Delegado Olim (PP), o futuro secretário da Fazenda, Samuel Kinoshita, pediu R$ 200 milhões para financiar transferências de R$ 120 por mês para os alunos do ensino médio – promessa de campanha de Tarcísio.