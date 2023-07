Tarcísio quer aumentar peso do voto de São Paulo no Conselho Federativo da reforma tributária

Ciente da dificuldade de derrubar o Conselho Federativo na proposta de reforma tributária, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer alterar o texto para aumentar o poder do Estado no colegiado. Na redação sugerida pela secretaria estadual de Fazenda, o peso de cada voto seria proporcional ao número de habitantes da unidade federativa. De acordo com o último Censo, do IBGE, São Paulo concentra mais de um quinto da população do País e, portanto, garantiria influência superior aos demais nas decisões do órgão.

SAO PAULO 02/06/2023 - FORMATURA / POLICIA MITITAR - NACIONAL - O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhado do governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite participa da formatura dos novos Oficiais da Polícia Militar, que será realizada amanhã (02), na Academia de Polícia Militar do Barro Branco Foto WERTHER SANTANA / ESTADÃO Foto: Werther Santana / Estadão

A proposta foi apresentada ao relator da reforma na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o presidente do MDB, Baleia Rossi, se comprometeu a trabalhar para viabilizar a alteração do texto. A Coluna teve acesso à apresentação que o governador fez a deputados da bancada paulista neste domingo (2), no Palácio dos Bandeirantes.

Trecho da apresentação feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a deputados da bancada paulista sobre a reforma tributária. Foto: Reprodução

Tarcísio também quer retirar do conselho o poder de definir a forma como o novo Imposto sobre Bens e Serviços será distribuído. Na sua visão, o tributo deveria cair diretamente nos cofres do Estado. Ele defende que, no caso de transações interestaduais, uma Câmara de Compensação Nacional determine para qual ente os valores devem ser enviados. Isso porque, a reforma propõe que a tributação seja efetuada no destino, não na origem.