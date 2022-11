Publicidade

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse a pessoas próximas que deseja reservar R$ 1 bilhão do Orçamento paulista de 2023 para contemplar projetos apadrinhados por parlamentares e dissolver a resistência dos que estão receosos com a troca de gestão de SP – é a primeira vez em 28 anos que o PSDB não elege o chefe do Executivo no Estado.