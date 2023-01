Tarcísio recorre a Alckmin para destravar privatização do Porto de Santos

Em audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em Brasília, nesta quarta-feira (4), o secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, Arthur Lima, defendeu a continuidade do processo de privatização do Porto de Santos.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) é governador eleito de SP em 2022.

Um dos argumentos de aliados de Tarcísio é que a privatização atrairia R$ 20 bilhões de investimentos privados para o porto. O encontro foi uma das primeiras agendas de Alckmin após ser empossado ministro de Indústria e Comércio Exterior. Ele é uma das pontes de Tarcisio com o governo do PT, segundo aliados do Palácio dos Bandeirantes.

O assunto, porém, é controverso e pode abrir um racha no governo federal.

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), já disse que a transferência da gestão do ativo para a iniciativa privada está descartada. A privatização do Porto de Santos era uma das vitrines de Tarcísio no Ministério da Infraestrutura de Jair Bolsonaro.