Tarcísio: não devo deixar o Republicanos

Cortejado por partidos da direita, especialmente o PP e o PL, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos) não dá sinais de querer mudar de legenda. No entanto, numa mostra de que já está mais entrosado com o mundo das conversas políticas, ele fala do tema sem fechar portas: “Não devo mudar de partido”, respondeu à Coluna do Estadão.

O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), durante entrevista realizada na tarde desta no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. 09/03/2023. Foto: Wilton Junior/Estadão

Tarcísio também acompanha as tentativas de aproximação do governo Lula com o Republicanos e é categórico: “O Republicanos não vai aderir ao governo”, aposta.

O partido presidido pelo deputado federal Marcos Pereira (SP) foi o primeiro da base bolsonarista a reconhecer a vitória do petista. Mas faz questão de ressaltar que é independente.

Conforme revelou o Estadão, o Governo Lula age para fatiar o comando da Codevasf em Pernambuco, para acomodar um nome escolhido pelo prefeito de Recife, João Campos (PSB), em acordo com o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e criar pontes com Pereira. Além disso, busca solução para na escolha de comando da autarquia na Paraíba, para tentar agradar outro integrante do Republicanos, o líder do partido na Câmara, deputado Hugo Motta.