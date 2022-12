Tarcísio tenta brecar três licitações feitas por Garcia no fim do governo

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu a Rodrigo Garcia (PSDB), para não adjudicar uma licitação de loterias no valor de R$ 800 milhões e outras duas do Detran-SP, que, juntas, somam quase R$ 3 bilhões. Membros da equipe de transição do futuro mandatário se espantaram com os valores e pediram ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) um pente-fino sobre os processos. A corte decidiu suspendê-los e deu prazo até esta semana para que os órgãos responsáveis apresentem esclarecimentos. As três licitações estavam em fase de apresentação de propostas pelas empresas interessadas, com pregões previstos para o início de dezembro.

Governador eleito Tarcísio de Freitas realiza primeira reunião de transição com governador Rodrigo Garcia

TECH. Uma delas trata da contratação de empresa para gerenciar os pátios de armazenamento de veículos ao custo de R$ 2 bi em cinco anos. Outra diz respeito à contratação de serviços digitais ao Detran por R$ 890 milhões no mesmo período. Empresas como Google, Red Hat e Stefanini demonstraram interesse.

DEMANDA. Sob reserva, integrantes do Detran dizem que ambos os projetos foram gestados por mais de um ano, embora a conclusão das licitações tenha sido prevista para dezembro. Afirmaram ainda que os processos buscam atender ao aumento da demanda por serviços digitais e, no caso dos pátios, a requisitos do próprio TCE, que tem exigido vínculo formal entre o Detran e administradores dos espaços.

ESCREVE. A assessoria do governo de São Paulo negou ter recebido pedido formal para a não realização das licitações.

