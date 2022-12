Tarcísio turbina secretaria para Kassab conduzir articulação política em SP

Futuro secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), responsável por pilotar a articulação política, Gilberto Kassab (PSD) foi fortalecido na redistribuição de estruturas do Executivo paulista e garantiu mais instrumentos de negociação na próxima administração. Ele herdará a área de convênios com as prefeituras, atualmente sob controle da pasta de Desenvolvimento Regional (DR), que será extinta. Trata-se de um conjunto de parcerias do governo estadual com municípios para a realização de obras públicas, um trunfo para conquistar apoio de partidos e de deputados da Alesp. Ao longo da gestão de João Doria (PSDB) e Rodrigo Garcia (PSDB), o DR foi utilizado para atender a demandas dos parlamentares em seus redutos eleitorais.

Gilberto Kassab Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

ESTRATÉGIA. Aliados de Kassab admitem o interesse de utilizar os convênios para dar governabilidade a Tarcísio, que privilegiou técnicos e pessoas de sua confiança na escolha dos secretários, em detrimento da divisão entre siglas que o apoiaram no segundo turno.

SATÉLITE. A estrutura da Secretaria de Assuntos Metropolitanos, hoje parte do Desenvolvimento Regional, ficará sob o guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A pasta será comandada por Marcelo Branco (PSD), aliado de Kassab.

HISTÓRICO. Branco coordenou o plano de governo do vice de Tarcísio, Felício Ramuth, quando ele ainda era pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Ele será responsável pela gestão das agências metropolitanas que fazem o planejamento urbano de regiões do entorno da capital, como Sorocaba.