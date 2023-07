TCU decide relator do pedido para Bolsonaro ressarcir custos da reunião com embaixadores

O ministro Jhonatan de Jesus ,do Tribunal de Contas da União (TCU), será o relator da representação que pede para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser obrigado a devolver aos cofres públicos os custos do encontro com embaixadores, na qual ele atacou o sistema eletrônico de votações sem provas e propagou fake news.

Ele também vai relatar a representação do Tribunal Superior Eleitoral, a partir do voto do ministro Benedito Gonçalves, relator do caso Bolsonaro-reunião embaixadores. O ministro sugeriu a ampliação do cerco sobre as condutas do ex-presidente e determinou o envio imediato ao TCU, à Procuradoria-Geral da República (PGR) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ex-presidente Jair Bolsonaro. 30.06.2023 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADAO

O pedido de ressarcimento foi feito pelo Ministério Público junto ao TCU ressalta que “as irregularidades que marcaram a realização da reunião já estão caracterizadas e registradas nos votos dos Ministros do TSE”.

Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação e o deixou inelegível até 2030.

A representação foi assinada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado e protocolada nesta segunda-feira (3).

“É possível verificar que se está diante do uso da máquina pública com desvio de finalidade, tanto pelo fato de ter havido a difusão de informações inverídicas quanto ao sistema eleitoral brasileiro, quanto pelo fato de o então Presidente ter buscado se beneficiar pessoalmente do alcance que teria a transmissão por meio dos canais oficiais”, diz Furtado no documento.