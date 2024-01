TCU deve arquivar representação do MP contra veto de Lula ao calendário de emendas

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve arquivar a representação do Ministério Público junto à Corte de Contas contrária aos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Um dos pontos vetados por Lula foi o calendário de execução das emendas parlamentares, que obrigaria a reserva do dinheiro já no primeiro semestre e representaria um avanço de deputados e senadores sobre o Orçamento controlado pelo governo. O Centrão já se articula para derrubar o veto.

O presidente Lula, que deve contar com o arquivamento de uma representação do MP contrária a seus vetos à LDO. Foto: FOTO: Ricardo Stuckert/PR

A Coluna do Estadão conversou com três ministros do TCU sobre a representação do MP, que foram unânimes: nenhum magistrado deve dar andamento ao caso, porque não caberia à Corte avaliar um veto do presidente da República.

Na avaliação do MP junto ao TCU, porém, o calendário de execução de emendas poderia evitar o manejo político do Orçamento. “Não é inoportuno trazer à memória o velho “toma lá, dá cá”, arma utilizada por vários governos quando existe necessidade de aprovação de projetos de seu interesse”, diz o subprocurador Lucas Rocha Furtado na representação.

O processo ainda não foi distribuído a um relator, mas um ministro pode ser designado já na próxima semana, quando o TCU retoma os trabalhos após o recesso.

Como mostrou a Coluna do Estadão no dia da publicação do veto do presidente, em 2 de janeiro, o governo conta com as pontes firmadas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manter o seu controle na execução de emendas neste ano eleitoral.

“Estamos em regime presidencialista. É impróprio o parlamento determinar quando os recursos devem ser pagos, isso ofende à Constituição. O Parlamento haverá de entender que isso é não é adequado, ao sistema de governo vigente no Brasil. Vamos dialogar ao máximo com o parlamento para manutenção desses vetos”, disse na ocasião o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).