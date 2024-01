TCU indica servidor que auxiliou Braga na reforma tributária para auditar contas da ONU

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, definiu a equipe que vai conferir as contas da ONU em nome do Brasil. Como informou a Coluna do Estadão no início de novembro, o País vai ocupar uma vaga no Conselho de Auditores das Nações Unidas, de julho de 2024 até 2030, após uma eleição por aclamação: todos os possíveis candidatos desistiram em favor do Brasil.

O auditor-chefe adjunto da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal), Eduardo Favero, é quem vai liderar o time de 100 servidores nessa auditoria. Favero tem crescido dentro da Corte e coordenou o grupo de trabalho que apoiou o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), durante a tramitação do texto.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), quando recebeu das mãos do ministro Bruno Dantas o relatório elaborado por um grupo de trabalho do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a reforma tributária. Foto: Jonas Carvalho

O nome de Favero foi escolhido em reunião de Bruno Dantas com os ministros Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antônio Anastasia, os próximos três presidentes do TCU. O mandato do tribunal na ONU perpassará os mandatos dos três ministros, cada um dele de dois anos.