TCU vai auditar contas da ONU após ‘eleição por W.O.’

O Brasil vai ocupar, de julho de 2024 até 2030, uma vaga no Conselho de Auditores das Nações Unidas. A missão de conferir as contas da ONU em nome do País caberá à presidência do Tribunal de Contas da União (TCU), hoje ocupada pelo ministro Bruno Dantas. A eleição, confirmada nesta sexta-feira, foi por aclamação: todos os possíveis candidatos desistiram em favor do Brasil. “Foi por W.O.”, afirmou um diplomata à Coluna, em tom de brincadeira, que avalia positivamente o apoio unânime ao País.

O presidente do TCU, Bruno Dantas.

Também integram o Conselho de Auditores da ONU as instituições de controle da China e França, que, no entanto, devem ser substituídas até 2030, ao longo do mandato com a participação do Brasil. As contas da ONU giram em torno de US$ 40 bilhões ao ano, e cada país deve auditar um terço desse montante, verificando a confiabilidade das demonstrações financeiras e a regularidade das transações.

Após uma articulação da diplomacia brasileira, o Brasil ocupará a vaga do Chile no Conselho, órgão para o qual as eleições costumam ser acirradas — diferentemente deste ano, com a aclamação do TCU em nome do Brasil. Há seis anos, o Chile derrotou Serra Leoa por 97 votos a 91.

“A seleção do Brasil foi resultado de um processo colaborativo que envolveu a coordenação entre o Poder Executivo e o Parlamento brasileiro”, afirmou o Bruno Dantas após a vitória do TCU. O ministro é cotado para assumir a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota, o Itamaraty fez um elogio público a Dantas. “A eleição do ministro Bruno Dantas demonstra reconhecimento por sua destacada atividade internacional, em especial à frente da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), bem como pela excelência técnica do Tribunal de Contas da União”, declarou o Ministério das Relações Exteriores.