Antes de aceitar o convite de João Doria para participar de evento do Lide em Lisboa, no próximo fim de semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, consultou o governo Lula e recebeu o sinal verde.

Tebet foi criticada por setores do PT por aceitar o convite de Doria, antigo rival do PT, após ter assumido um cargo no governo, segundo O Globo. Tebet, por seu turno, nunca escondeu a proximidade com o ex-tucano. Se há incômodo, pelo menos não se pode alegar surpresa.