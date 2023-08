Fernando Henrique: produção cultural e processo democrático precisam andar lado a lado

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso elogiou a concorrência para Melhor Longa-Metragem Documentário no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A vida dele é o tema de uma produção na lista de finalistas dessa categoria da premiação.

“Produção cultural e processo democrático precisam andar lado a lado no debate sobre democracia e nossa história. Por isso, é muito animador ver produções que aprofundam a discussão deste tema tão central à vida institucional do País”, afirmou o ex-presidente.

O Presidente Improvável, produzido pela Giros Filmes, conta a história de FHC, o que engloba momentos cruciais da política brasileira.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Foto: Divulga

Também são finalistas dessa categoria os documentários Amigo Secreto, sobre a cobertura jornalística da Vaza Jato e seus impactos, A Jangada de Welles, sobre a visita do cineasta Orson Welles ao Brasil, Clarice Lispector - A Descoberta do Mundo, sobre a vida e a obra da escritora, e Kobra Autorretrato, sobre a história e as criações do artista urbano Eduardo Kobra.

A premiação ocorre na próxima quinta-feira, 23. O Presidente Improvável também concorre como melhor filme na escolha aberta ao público, em que a votação fica aberta até segunda-feira, 21, no site do prêmio.