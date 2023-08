‘Temos sentimento comum de rigor com criminosos’, diz diretor da PF após encontro com Múcio

Em uma construção de “armistício” entre militares e policiais, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, fez na tarde desta quarta-feira (23) uma visita de cortesia ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. “O ministro Múcio me convidou para o Dia do Soldado, e confirmei presença. Falamos também do sentimento comum de sermos rigorosos com quem cometeu desvios e crimes, para fortalecermos as instituições”, afirmou Andrei à Coluna após o encontro.

O diretor-geral da Policia Federal, Andrei Rodrigues. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

O Dia do Soldado será comemorado na próxima sexta-feira, em Brasília. A confirmação de presença de Andrei no evento acontece em um momento de tensão entre policiais e militares, em uma disputa de poder deflagrada em torno da segurança presidencial. Hoje, a segurança do presidente Lula é compartilhada entre Forças Armadas e policiais federais, que resistem a qualquer tipo de submissão aos militares.

No encontro de hoje, Múcio e Andrei ainda conversaram rapidamente sobre o pedido da Defesa à PF pelos nomes dos servidores da pasta que teriam recebido o hacker Walter Delgatti Neto durante o governo Jair Bolsonaro. O suposto encontro na Defesa foi relatado por Delgatti em depoimento à CPMI do 8 de Janeiro, e teria como tema as “vulnerabilidades nas urnas eletrônicas”, uma tese de bolsonaristas nunca confirmada.

O ministro da Defesa chegou a solicitar à PF os nomes dos servidores, mas a solicitação foi negada por se tratar de uma informação sigilosa. A equipe de Andrei Passos Rodrigues disse à de José Múcio Monteiro para solicitar as informações ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que preside o inquérito do hacker Delgatti. Múcio já fez a solicitação formal.