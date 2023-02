Tempo para abrir empresa cai em janeiro; MEIs representam 83% dos casos

O tempo médio de abertura de empresas foi de 22 horas em janeiro, o prazo mais rápido já registrado pelo governo federal no Mapa de Empresas, ferramenta de monitoramento vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de Geraldo Alckmin.

O número de empresas abertas no primeiro mês do ano foi de 357.937, alta de 3,9% ante janeiro de 2022. A maior parte delas – 298.593 ou 83% do total – foram microempreendedores individuais (MEIs).

Semana do Microempreendedor Individual realizada pelo Sebrae-SP Foto: Patricia Cruz/Sebrae-SP

Sinais particulares, por Kleber Sales. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria