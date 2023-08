Toffoli emplaca aliado em lista quádrupla do STJ; sessão tensa tem recontagem de votos

Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o jurista Carlos von Adamek estará na lista quádrupla a ser entregue pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista escolherá dois nomes dessa lista como novos ministros da Corte. Adamek é considerado uma indicação do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e conquistou 19 do mínimo de 17 votos necessários para integrar a lista quádrupla.

O ministro Dias Toffoli, do STF. Foto: Nelson Jr/STF

O STJ faz nesta quarta-feira a eleição interna - e secreta - para definir quatro entre 55 desembargadores que concorrem ao cargo. De acordo com relatos internos, a sessão é tensa e houve, inclusive, recontagem de votos do primeiro turno.

A inclusão de Adamek na lista quádrupla não é um “passaporte” para o STJ. Não há certeza se Lula vai indicar à Corte um aliado de Toffoli, ministro do STF de quem o presidente guarda mágoas por tê-lo proibido, quando preso em Curitiba, de ir ao velório do irmão Vavá.

Ainda disputam as vagas remanescentes (informação das 11h30 da manhã) os desembargadores: Elton Leme, José Afrânio Vilela, Honório Filho, Teodoro Santos, Erivan Lopes e Maurício Kertzman (apoiado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner).

Como mostrou o Estadão, pelo menos cinco desembargadores que disputam duas vagas de ministro do STJ são investigados por supostas violações de conduta ou até em inquéritos criminais em ações que tramitam no próprio STJ.