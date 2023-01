Treze ministros vão se licenciar para votar na eleição do Legislativo nesta quarta

O governo de Lula dará 13 votos a aliados nas eleições às presidências da Câmara e do Senado só com o licenciamento provisório dos ministros que têm mandato no Legislativo. Todos eles deixarão temporariamente o comando de suas pastas para apoiar as chapas de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) nesta quarta-feira (1º).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião com ministros. Foto: DIV

Com exceção de Carlos Fávaro (PSD), da Agricultura, que está no meio do mandato de senador, todos os ministros serão forçados a se licenciar, pois precisam tomar posse em seus cargos. No entanto, a participação deles nas votações foi arquitetada como ato político.

O gesto, segundo Fávaro, servirá para mostrar que o Executivo terá interlocução com o Congresso. “Todos nós vamos lá votar. É para mostrar que esse governo vai ter diálogo com o Legislativo.”

O licenciamento se encerra na segunda, quando retomam suas atribuições na Esplanada. Por isso, eles também vão participar da escolha do novo ministro do TCU. O nome apoiado por Lira é o do deputado federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR).