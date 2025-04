TRF-3 reforça que Coaf pode compartilhar dados com autoridades sem aval judicial

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) reforçou o entendimento de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) pode compartilhar relatórios com a polícia ou o Ministério Público sem autorização judicial durante investigações criminais. O TRF-3 concordou com um parecer do Ministério Público Federal (MPF) e se baseou no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema.

O julgamento, concluído nesta semana, envolvia uma investigação sobre supostas fraudes da Prefeitura de Sorocaba (SP) na contratação de empresas de transporte e saúde. Provocado pela Polícia Federal, o Coaf enviou os relatórios de movimentações financeiras dos suspeitos à corporação e ao MPF.

TRF-3 Foto: Divulgação/TRF-3