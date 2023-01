Troca de comando no Banco do Nordeste gera queda de braço no PT

A possível troca na presidência do Banco do Nordeste (BNB) gerou uma disputa entre petistas próximos a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os futuros ministros Wellington Dias (PI) e Camilo Santana (CE) estão em lados opostos. Dias defende Luiz Carlos de Farias para a vaga, enquanto Camilo quer Nelson Martins. O cearense tem apoio, ainda, do futuro líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE).

O imbróglio respinga na Bahia. Atual presidente do BNB, José Gomes é cunhado do deputado Ronaldo Carletto (PP-BA), que, por sua vez, é dono da casa perto de Trancoso onde Lula e Janja passaram dias de férias após a eleição e aliado de petistas no Estado. O problema é que Gomes foi apadrinhado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no governo de Jair Bolsonaro.

Brazilian President-elect Luiz Inacio Lula da Silva attends the presentation of the ministers nominated for his government at the transition government building in Brasilia, Brazil December 29, 2022. REUTERS/Adriano Machado

MAIS. O Centrão também está de olho no BNB. Aliados dizem que Arthur Lira (PP-AL) apoia o ex-presidente do banco, Romildo Rolim.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Rosângela da Silva (Janja), futura primeira-dama

Pronto, falei! Juliano Medeiros, presidente do PSOL

”Os ministérios expressam a disposição de Lula de fazer um governo o mais amplo possível, mantendo parte das áreas estratégicas próximas da centro-esquerda.”

Click. Ciro Nogueira (PP), ex-ministro da Casa Civil

Nogueira publicou vídeo de despedida no Planalto.

Despediu-se do Planalto dizendo que vai levar o retrato de Bolsonaro e o amortecedor que ganhou como símbolo do seu papel no governo para o Senado, onde vai reassumir o mandato por mais quatro anos.