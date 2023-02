Trocas na composição do TSE devem manter influência de Moraes

Com a aposentadoria, em maio, Ricardo Lewandowski cederá a vaga no TSE para Kassio Nunes Marques. Antes, no entanto, haverá mais mudanças na Corte. Até abril, o tribunal vai substituir os ocupantes das duas cadeiras destinadas a juristas. A expectativa é que os escolhidos sejam alinhados ao presidente, Alexandre de Moraes.

Entre os cotados estão o professor da USP Floriano de Azevedo Marques, e Fabrício Medeiros, que advogou para o União Brasil. Floriano está na lista tríplice para o TRE-SP. Se não for escolhido, tem boas chances.