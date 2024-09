Tucanos constatam ‘desânimo’ de candidatos a vereador diante de baixo desempenho de Datena

Previsões internas do PSDB no início da campanha indicavam que o partido elegeria ao menos dois de seus postulantes ao cargo de vereador. A Coluna apurou que a visão interna da legenda hoje é que, “com sorte”, conseguirão eleger Zuzinha, como é conhecido o candidato Mario Covas Neto (PSDB).

Nos bastidores, articula-se um movimento, ainda embrionário, organizado por um bloco de vereadores tucanos que desejam declarar apoio ao adversário de Datena, o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Ainda sob condição de anonimato, alguns dos políticos que cogitam a debandada falam que as conversas envolvem 16 candidatos.

O candidato a vice do apresentador de TV e presidente do diretório municipal do partido, José Aníbal (PSDB), disse à Coluna que desconhece qualquer gesto de debandada. “Pode ser mais uma plantação dessa corja do Nunes”. A campanha do emedebista não comentou a fala de Aníbal. “Desconhecemos”, responderam sobre o possível apoio dos candidatos tucanos a Nunes.

Neste ano, durante o período de transferências de legenda, conhecido como janela partidária, o PSDB perdeu, de uma só vez, todos os seus oito representantes no Legislativo paulistano. Os tucanos, que tinham a maior bancada da Câmara ao lado do PT, entraram em confronto, à época, com a direção nacional do partido. Eles cobravam o apoio da sigla à reeleição de Nunes. A negativa da alta cúpula tucana resultou em uma debandada de seus vereadores para o MDB, PSD, PL e União Brasil.