Ucrânia, Haiti e meio ambiente estão na pauta de encontro de Lula com conselheiro de Biden

Assessores do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, acreditam que o Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, trará na bagagem para a reunião de hoje com o presidente eleito uma conversa sobre a situação na Ucrânia e também sobre a proposta americana de uma missão internacional no Haiti. Lula quer falar ainda da agenda climática e de democracia.

Lula estará acompanhado do ex-chanceler Celso Amorim e do senador Jaques Wagner (PT-BA). Fernando Haddad, que estará em Brasília, também deve participar. O diplomata Mauro Vieira, que deve ser indicado por Lula para assumir o comando do Ministério das Relações Exteriores, não está no Brasil e por isso não acompanha o encontro.

02. Com a expectativa da indicação de Mauro Vieira ao Itamaraty, Maria Laura da Rocha, embaixadora na Romênia, passa a ser a favorita para assumir a Secretaria-Geral do órgão.