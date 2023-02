A Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita) estima que, com a elevação do limite de isenção do IR para R$ 2.640, como anunciado por Lula, o número de contribuintes isentos mais do que dobre e chegue a 22 milhões - praticamente a metade do total de contribuintes (39,739 milhões). Isso se deve à concentração de contribuintes nas faixas inferiores de rendimento.

Único contribuinte que efetivamente se beneficia da 'tabela reajustada' é quem ganha entre R$ 1.904,00 e R$ 2.500,00. Foto: Felipe Siqueira/Estadão