União Brasil encolhe no Senado com saída de Soraya Thronicke e Podemos ganha força na oposição

Senadora Soraya Thronicke Foto: Carla Carniel - Reuters

A saída da senadora Soraya Thronicke (MS) do União Brasil vai dar força ao Podemos na oposição. A sigla passará a ter o mesmo número de senadores que o União, que integra a base do governo Lula. Serão sete parlamentares em cada bancada. A base eleitoral da senadora em Mato Grosso do Sul é oposicionista. No cenário nacional ela ressalta que faz oposição responsável e que é independente.

O Podemos tem nomes como o senador Carlos Viana (MG), que foi vice-líder do governo Bolsonaro, e Marcos do Val (ES), que é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Como revelou a Coluna, em meio à discussão sobre a troca de ministros e a briga interna no partido por poder, a bancada do União Brasil no Senado está encolhendo. Antes, tinha nove integrantes. O senador Rodrigo Cunha (AL) deixou a legenda no início deste mês, migrando justamente para o Podemos. Agora quem faz o mesmo movimento é Soraya.

Ao anunciar a troca de sigla, Thronicke não fez menção às brigas internas do União e evitou falar sobre oposição ao governo Lula. Alegou questões locais, para ter mais força eleitoral com vistas a 2026. Na eleição passada ela disputou a Presidência da República, agora fala na intenção de tentar a reeleição ao Senado.

“Saio do União Brasil com o sentimento de gratidão por tudo o que lá vivi e com o sentimento de dever cumprido em relação às missões que lá abracei. Fiz amigos para uma vida, a exemplo do presidente Luciano Bivar e deixo as portas abertas. A ida para o Podemos e tem a ver com as perspectivas de ampliação da minha base e condições para uma possível reeleição. Saio do União Brasil grata pelas oportunidades e em plena harmonia com o partido”, afirmou a senadora.