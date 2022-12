União Brasil tenta manobra para integrar governo sem perder Moro e bolsonaristas no Senado

Membros do União Brasil no Senado resistem a indicar um nome para compor o governo Lula, como tem sido negociado pela cúpula da legenda. Dos nove senadores da sigla, sete são independentes ou de oposição. Esses parlamentares defendem que Davi Alcolumbre (AP) escolha um nome fora da bancada para integrar um ministério, o que excluiria o próprio senador ou a deputada Professora Dorinha Seabra (TO). A estratégia de ter um ministro sem o carimbo do União serviria para segurar nomes como Sergio Moro (PR) e Alan Rick (AC). O comando da legenda, no entanto, sinalizou que pode repassar a segunda indicação para a Câmara, que já deve ter o deputado Elmar Nascimento (BA) na Integração. Ele é visto também como parte da cota de Arthur Lira (PP-AL).

Davi Alcolumbre e Sérgio Moro.

RUMO. A bancada do União no Senado ainda não se reuniu para debater o tema após a eleição. “O partido está como cachorro caído da mudança, não sabe para qual lado vai. É surreal, não tem diálogo, não tem conversa. Ficou desarrumado”, disse o senador Jayme Campos (MT), que se apresenta como independente.

CLICK. Alexandre Padilha (PT), deputado e futuro ministro

Padilha cumprimenta Haddad.

Encontrou-se com os futuros ministro e secretário executivo da Fazenda, Fernando Haddad e Gabriel Galípolo, antes de reunião com Lula em Brasília.