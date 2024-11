União Brasil treina prefeitos, fortalece discurso de oposição e deixa ministros de Lula isolados

Governador de Goiás e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado será palestrante de destaque e antecipa o tom do discurso. “Essa eleição mostrou o sucesso de quem mostrou gestão, competência e habilidade política... O governo federal está inerte, não apresentou nada novo, e o velho não saiu do papel. Já está vivendo um clima de ‘já acabou’’, adiantou à Coluna do Estadão.

A Fundação Índigo é presidida pelo ex-prefeito ACM Neto, que também não esconde sua oposição ao governo Lula e tem defendido que o centro-direita se una para lançar uma candidatura forte ao Planalto em 2026. Resultado: os ministros do partido que estão na atual gestão ficaram isolado. Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) até foram convidados mas não devem comparecer. Pelo menos o evento não consta em suas agendas.

Sabino e Juscelino defendem que o partido apoie a reeleição de Lula, enquanto ACM Neto é forte defensor de uma candidatura própria ou, ao menos, desalinhada ao PT.

Em nota à Coluna do Estadão, a Fundação Índigo disse que o evento realizado com o União Brasil “é uma ação partidária com foco na capacitação de prefeitos de primeiro mandato, idealizada para auxiliá-los a conduzir o processo de transição em seus municípios, bem como orientá-los na elaboração de planejamento estratégico”. “Todos os dirigentes, parlamentares e ministros do partido foram convidados”, complementa.