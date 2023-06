União Brasil vai encolher no Senado em meio à disputa de poder no partido

Em meio à discussão sobre a troca de ministros e a briga interna no partido por poder, a bancada do União Brasil no Senado vai perder integrantes. O senador Rodrigo Cunha (AL) vai migrar para o Podemos. E a senadora Soraya Thronicke (MS) está em tratativas para fazer o mesmo movimento. Com isso, o União passará de nove para sete parlamentares na Casa.

Senador Rodrigo Cunha (AL), na presidência da sessão da Casa em plenário. Foto: Roque de Sá/Agência Senado

No caso de Rodrigo Cunha, além da insatisfação com a aproximação da legenda com o governo Lula, o que pesou foram questões regionais em Alagoas.

O Podemos atua para voltar a ter uma das maiores bancadas da Casa. Além de Cunha e Soraya, há conversas em andamento para filiar Cleitinho (Republicanos-MG). Com isso, o Podemos passaria de cinco para oito senadores e superaria o União Brasil em tamanho.

Além de senadores, o Podemos anunciou que vai filiar nesta quarta o prefeito de Macapá, Antônio Furlan, que é adversário de Davi Alcolumbre (União-AP) no Amapá.