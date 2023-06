União ensaia rebelião contra Tarcísio e aliados veem base fragilizada

O União Brasil é o primeiro partido da base do governador Tarcísio de Freitas a ensaiar uma rebelião na Alesp. Nesta quarta-feira (21), o líder da bancada, Milton Leite Filho, orientou os oito deputados da legenda a obstruírem um projeto de autoria do Executivo que buscava recursos para viabilizar a construção do trem intercidades. A justificativa do parlamentar foi a relação ruim com o Palácio dos Bandeirantes.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa da formatura dos novos Oficiais da Polícia Militar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco Foto WERTHER SANTANA / ESTADÃO. 02/06/2023 Foto: WERTHER SANTANA / ESTADÃO

Em primeiro turno, a instrução foi seguida por todos os parlamentares, com exceção de Guto Zacarias, que é vice-líder de Tarcísio. Na segunda rodada de votações, outros dois membros da bancada votaram favoravelmente, mas somente depois que o base do governo já havia consolidado maioria para aprovar o texto.

Representantes da ala bolsonarista do PL, Gil Diniz, Lucas Bove e Major Mecca também dificultaram a aprovação do projeto. Segundo aliados do governador, foi aceso um sinal de alerta para a necessidade de melhorar a relação com a base. A principal queixa é a manutenção de quadros das gestões do PSDB em cargos comissionados do segundo e terceiro escalões.