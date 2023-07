União estimula pré-candidatura do MBL à prefeitura de São Paulo, mas mantém apoio a Nunes

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, tem incentivado integrantes do MBL filiados ao seu partido, o União Brasil, a insistirem na pré-candidatura à Prefeitura da capital, no entanto, mantém apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

Aliados do parlamentar acreditam que Leite deseja testar a viabilidade eleitoral do atual prefeito e, por isso, tenta garantir um plano B caso Nunes não deslanche nas pesquisas. Na noite desta segunda (03), o MBL anunciou o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) como vencedor das prévias do movimento para concorrer à prefeitura.

Deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) . 02/09/2019 Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Integrantes do MBL admitem que têm arrefecido as críticas a Jair Bolsonaro desde que se tornaram base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eles acreditam que podem ocupar o espaço de candidato da direita, já que Ricardo Salles (PL-SP) não conseguiu apoio do PL e Nunes recusa se apresentar desta forma, por acreditar que o eleitorado da cidade tem perfil mais progressista em comparação ao restante do Estado.