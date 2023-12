União Europeia vai insistir em acordo comercial com Mercosul, sinaliza embaixadora

A embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, sinalizou que o bloco europeu vai insistir nas negociações do acordo comercial com o Mercosul — apesar das críticas contundentes do presidente da França, Emannuel Macron, que levaram a comunidade internacional a apostar no fracasso das tratativas.

De acordo com Schuegraf, União Europeia e Mercosul têm trabalho intensamente para finalizar o acordo. “Avanços importantes foram alcançados nos últimos meses, com as duas partes comprometidas em responder eficazmente às preocupações climáticas e promover uma transição verde, justa e mutuamente benéfica”, publicou a embaixadora no X, antigo Twitter.

“As negociações continuarão num espírito construtivo, com a ambição de serem concluídas o mais rapidamente possível”, acrescentou a representante da União Europeia no Brasil. “A União Europeia sempre buscará relações mais estreitas com o Mercosul e o acordo de associação entre eles é a melhor ferramenta para alcançar isto”.

A embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, com o presidente Lula Foto: Ricardo Stuckert/PR

Durante a COP 28, em Dubai, Macron afirmou ser contra o acordo negociado entre o Mercosul e a União Europeia, e disse que o tratado é incoerente com a política ambiental brasileira. Após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe de Estado francês chamou o acordo de “antiquado”.

Lula, por sua vez, declarou que não vai desistir do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O presidente brasileiro receberá os contrapartes do Mercosul nesta quinta-feira, no Rio, durante a cúpula do bloco sul-americano. A principal pauta será o tratado com os europeus.