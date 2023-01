A possibilidade de o União Brasil aderir à base de Lula passa pela disputa eleitoral de 2024. Aliados do secretário-geral, ACM Neto, querem entender como Lula vai se posicionar nas eleições municipais, e se o PT seguirá como adversário na Bahia. Há outros Estados em avaliação. A postura de ACM Neto está alinhada à do vice do partido, Antônio Rueda. O grupo diz ter 50 parlamentares aliados.