União se irrita com reviravolta na Câmara que rifou Elmar: ‘Não aceitamos candidato chapa branca’

Na última terça-feira, 3, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, abriu mão de sua pré-candidatura à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) e abriu caminho para o colega de bancada. Agora, Lira tenta convencer Elmar e Antonio Brito (PSD-BA) a seguirem o mesmo caminho. A expectativa é que isso ocorra mais cedo ou mais tarde, tornando Motta um candidato com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Motta foi ao Palácio do Planalto para se encontrar com Lula e à residência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para conhecer o ex-presidente. “Bolsonaro não tem nenhuma resistência a ele”, afirmou o filho “Zero Um” à Coluna. “Tudo depende do que Arthur Lira direcionar e de uma conversa com a bancada do PL”, acrescentou.