Uso da inteligência artificial ‘para o mal’ nas eleições preocupa novo presidente do TRE-SP

O desembargador Silmar Fernandes foi eleito nesta segunda, 18, para presidir o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Ele estará à frente do órgão durante a campanha eleitoral de 2024. Em entrevista exclusiva à Coluna do Estadão, Silmar ressaltou estar preocupado com “o uso da inteligência artificial para o mal” nas eleições municipais no ano que vem.

“Em 2018, fomos pegos de surpresa com as fake news. A Justiça Eleitoral não estava preparada naquele momento. Mas conseguimos ganhar expertise no enfrentamento. Agora, para 2024, a preocupação maior é como a inteligência artificial será utilizada para o mal. Hoje a inteligência artificial coloca na boca de um político uma frase que ele nunca falou e dá a impressão de que é verídico. Então, o veneno do antídoto tem de ser rápido”, afirmou.

O novo presidente do TRE-SP, Silmar Fernandes Foto: Roseann Kennedy - Estadão

Silmar Fernandes destacou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, já iniciou o debate sobre o tema. “É uma preocupação do TSE e nossa também. Com certeza haverá uma resolução orientando os 27 TREs, e a gente seguirá. Haverá linha mestra e cada tribunal adotará sua postura e atuação”, concluiu.

Silmar Fernandes foi eleito e já presidiu a sessão nesta segunda-feira. A posse solene será em 23 de fevereiro.