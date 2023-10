Vaga na PGR: candidatos da lista tríplice não conseguem acesso a Lula e apelam a ministros

Com a demora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para escolher o novo procurador-geral da República, os candidatos que integram a lista tríplice têm corrido por fora na disputa pelo posto. Os subprocuradores se reuniram nas últimas semanas com ministros e parlamentares de confiança do petista para dar combustível às suas campanhas.

Mario Bonsaglia, Luiza Frischeisen e José Adonis já foram recebidos, por exemplo, pelos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Flávio Dino (Justiça), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Rui Costa (Casa Civil), que formam o “quarteto” de assessoramento de Lula na escolha de nomes para assumir cargos no Judiciário.

Procuradoria-geral da República, em Brasília. Foto: José Cruz/ Agência Brasil

Apesar das reuniões com os ministros, os candidatos não encontraram abertura para dialogar diretamente com o presidente da República. Interlocutores dos subprocuradores dizem que não houve até o momento um convite formal de reunião com Lula. Pelo contrário, o chefe do Executivo não dá sinais de que possa vir a recebê-los antes de bater o martelo sobre quem comandaram o Ministério Público da União.

A situação ainda piorou recentemente porque o presidente foi orientado a não receber visitar por 15 dias após a cirurgia realizada no quadril.

Lula disse em março deste ano que não pensa mais em seguir a lista tríplice. Em contrapartida, o petista já recebeu em seu gabinete os subprocuradores Aurélio Virgílio Veiga Rios, Antonio Carlos Bigonha e Paulo Gonet Branco, antes mesmo de Augusto Aras deixar o comando da PGR. Os não integram a lista oficial da categoria, mas despontam como favoritos.