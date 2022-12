Valdemar Costa Neto diz a aliados que vai manter processo contra Moro

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse a aliados que não vai recuar do processo contra Sergio Moro – ele é alvo do diretório do PL no Paraná sob a acusação de abuso de poder econômico na eleição. Valdemar diz guardar mágoa do ex-juiz, que foi auxiliar de Rosa Weber no Mensalão, quando o cacique terminou preso.

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto em Brasília. Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

AGOURO. Em janeiro, Moro disse que achava “complicado alguém que foi condenado criminalmente por receber suborno mandar no presidente da República”, em referência a Valdemar. A reprovação das contas de Rosângela Moro pelo TRE-SP foi vista como um mal presságio por ex-aliados dele.