Valdemar Costa Neto recebe de volta o pedido de expulsão de Yuri do Paredão

Voltou para as mãos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, avaliar o que fazer com o deputado federal Yuri do Paredão (CE).

Na segunda-feira, Costa Neto pediu que o diretório estadual do Ceará abrisse processo de expulsão contra o deputado que postou fotos com o presidente Lula, ministros e, ainda por cima, fez o L de apoio ao petista nas imagens. Mas o presidente da sigla no Estado, Acilon Gonçalvez, entendeu que o caso tem de ser deliberado pela direção nacional.

O deputado federal Yury do Paredão (PL-CE), ao centro, é atacado por bolsonaristas por ter tirado foto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na imagem, aparecem, da esquerda para a direita: deputado federal José Guimarães, Lula, Yuri, governador Elmano Freitas e ministro Camilo Santana Foto: Reprodução

Acilon Gonçalves, que é prefeito de Eusébio, chegou a divulgar nota dizendo que cumpriria a orientação da direção nacional e abriria processo de investigação sobre fidelidade partidária, e que ouviria as partes. Posteriormente, porém, informou que foi orientado pelo advogado a remeter o caso de volta para Valdemar e enviou um ofício para o comando nacional do PL.

Nota do PL do Ceará Foto: Reprodução

Agora, o departamento jurídico do PL nacional vai analisar o caso e dizer o encaminhamento a ser dado.

Num momento em que integrantes do Centrão negociam cargos no governo Lula, Costa Neto havia decidido aumentar o tom para tentar frear um eventual movimento de debandada na sigla.

A ala mais bolsonarista do partido discordou do pedido de expulsão, pois avalia que seria um prêmio, já que a medida permite ao deputado continuar com o mandato.

Processos de expulsão nos diretórios, porém, podem ser transformados em punições intermediárias, mas que na prática, geram dano maior ao político. A suspensão, por exemplo, tira a pessoa das atividades partidárias, e pode até impedi-la de ter o nome em chapa eleitoral.

Bancada na Câmara dos Deputados

Hoje o PL tem 99 deputados federais. A bancada do Ceará tem cinco em exercício: André Fernandes, Dr. Jaziel, Júnior Mano, Matheus Noronha e Priscila Costa estão em exercício. Já o deputado Yuri do Paredão está licenciado.