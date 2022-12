O PL, de Valdemar Costa Neto, tenta mais um recurso no TSE para desbloquear as contas do partido, após seu pedido de reconsideração ter sido rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes na quinta (15). A sigla ingressou com mandado de segurança na Corte eleitoral nesta sexta.

Valdemar Costa Neto. Foto: Ueslei Marcelino/REUTERS