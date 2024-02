Para agentes do setor, a Medida Provisória (MP) de 30 de dezembro que lançou o Mover, o programa do governo Lula de estímulo à indústria automotiva, até impulsionou o anúncio de investimentos, como da GM e da Volkswagen. Mas o impacto real para as montadoras brasileiras ainda deve demorar.

Os números da Anfavea serão apresentados em coletiva de imprensa na presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e padrinho do Mover. Entre outros dados de janeiro, a associação divulgará o aumento de 6,5 mil para 7,6 mil emplacamentos diários, em média. O total foi de 162 mil unidades. Também ganhará destaque na apresentação o recorde de participação de modelos híbridos e elétricos, com 7,9% de todos os veículos licenciados em janeiro.

Alckmin se reuniu nesta semana com representantes da indústria automotiva. Ouviu deles a preocupação com a regulamentação do Mover, que depende da edição de decretos e, principalmente, da conversão da MP em lei pelo Congresso. Um outro temor do segmento é com a possibilidade de as mudanças no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) resultarem em aumento da carga tributária.