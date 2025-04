Vereadora de SP quer que prefeitura pague advogado para policiais processados

“Não é razoável que os membros da Polícia Municipal de São Paulo tenham que arcar com os serviços advocatícios oriundos de demandas que se originam em decorrência de suas atividades que são exercidas em prol do Município e da população”, diz a vereadora, integrante da base bolsonarista.

A assessoria jurídica da prefeitura, segundo o projeto, valeria para processos enfrentados pelos policiais municipais no âmbito civil, criminal e administrativo. “A assistência inclui, além dos advogados, o pagamento de eventuais custas processuais, inclusive recursais”, afirma o texto.

A proposta prevê que a prefeitura possa designar a função de prestar o serviço de advocacia à Procuradoria-Geral do Município, por meio de lei ou ato de iniciativa do prefeito. Também estabelece a possibilidade de um convênio com a Defensoria Pública para garantir atendimento preferencial aos membros da polícia. Ainda define que a prefeitura poderia contratar escritórios de advocacia, de acordo com as regras de licitação e disponibilidade orçamentária.