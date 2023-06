Versão de apoiadores de Bolsonaro ao Foro de São Paulo flopou

O Foro pelo Brasil, versão bolsonarista do Foro de São Paulo, lançado pelo ex-candidato à Presidência, Padre Kelmon (PTB), e pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) teve 150 pessoas inscritas, segundo o vice da chapa de Kelmon, o Pastor Gamonal, que também era participante. Mas, somente cerca de oitenta pessoas estavam no auditório do evento na hora da abertura, na tarde desta quinta-feira (29), em Brasília.

Abertura da versão bolsonarista do Foro de São Paulo reuniu cerca de 80 pessoas na plateia Foto: Reprodução/TV Câmara

O esvaziamento foi motivo, inclusive, de comentário de outro integrante do movimento, o senador Magno Malta (PL-ES). “Alguns podem achar que deveria ter muita gente, mas tem pouca gente, poucos parlamentares. Deveriam ter muitos patriotas e religiosos, mas eles não estão aqui. Mas a Bíblia diz que não podemos desprezar os pequenos”, disse no discurso.