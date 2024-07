Vice-líder do governo Tarcísio aciona MP contra questionário de afinidade política na PRF

O vice-líder do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pediu ao Ministério Público Federal a abertura de inquérito civil para apurar a aplicação de um questionário de afinidade política na Polícia Rodoviária Federal (PRF). O deputado estadual e ativista do MBL Guto Zacarias (União) solicita a retirada definitiva dos questionamentos nos cursos de formação de qualquer servidor público e a destruição de dados já coletados. A PRF alega que o preenchimento dos dados foi facultativo e anônimo.

PUBLICIDADE No texto, o deputado destaca o temor de discriminação ideológica ou privilégios no funcionalismo público. “Acredito que o questionamento sobre a concepção política que cada policial rodoviário tem é impertinente à atividade administrativa, tem potencial de permitir perseguições e favoritismos, agredindo a Constituição... Ademais, o país está tomado por uma polarização política que acirra conflitos e rivalidades”, afirma o deputado. Em outra frente, deputados federais da oposição ao governo Lula solicitaram esclarecimentos ao Ministério da Justiça, ao qual a PRF está submetida, e avaliam pedir a convocação do ministro Ricardo Lewandowski na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O formulário da PRF foi aplicado durante o curso obrigatório de Direitos Humanos da corporação. Duas questões geraram polêmica. Uma pedia para o servidor marcar sua identidade política nas seguintes opções: extrema esquerda, esquerda, centro- esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema direita. Em outro item, perguntava a afinidade partidária diante desta lista: Democratas (DEM) – atual União Brasil, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – atual MDB, Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – atual PRD, Partido Verde (PV) e Outros. A Polícia Rodoviária Federal afirma que a aplicação do Teste de Associação Implícita (TAI) foi suspensa do curso de direitos humanos e alega que o preenchimento era voluntário e anônimo.

Foto: Joa Souza - stock.adobe.com

Durante o governo Jair Bolsonaro houve forte associação de que os agentes da PRF eram apoiadores de seu governo. Após as eleições de 2022, integrantes da Polícia Rodoviária Federal passaram a ser alvo de uma investigação por, supostamente, agirem para bloquear o trânsito com o uso da PRF e tentar manipular o resultado das eleições em 2022.

O ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques está preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, acusado de uso indevido do cargo para fazer campanha em favor de Bolsonaro (PL).

Relembre o caso

Em agosto do ano passado, Silvinei foi preso em Florianópolis, no bojo da Operação Constituição Cidadã, da PF, após ordem de Moraes.

De acordo com a PF, Silvinei e outros agentes da PRF supostamente utilizaram a máquina pública para interferir no segundo turno das eleições. Uma das provas coletadas pelos investigadores foi o indício de direcionamento de recursos por parte de membros da corporação para dificultar o trânsito de eleitores nordestinos no dia do pleito.

Em junho do ano passado, ele prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro e negou ter usado o seu cargo para beneficiar Jair Bolsonaro. Tentando blindar o ex-chefe do Executivo, Silvinei disse que a ação da corporação foi mais intensa no Nordeste porque a estrutura da PRF é maior na região. Em outubro, o colegiado, em relatório final, pediu o indiciamento dele.

Às vésperas do segundo turno, o ex-diretor da PRF usou as redes sociais para pedir votos para Bolsonaro. Ele publicou uma foto da bandeira do Brasil e escreveu: “Vote 22, Bolsonaro presidente”.

Logo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, Silvinei se aposentou, aos 47 anos.