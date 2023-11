Vieira liga para Egito e apela pela inclusão de brasileiros na lista para deixar Faixa de Gaza

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, telefonou mais uma vez, na noite desta quinta-feira, 2, para o chanceler do Egito, Sameh Shoukry. Vieira apelou ao colega para que incluísse os brasileiros “o mais rápido possível” na lista dos estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza, alvo de conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Depois de 27 dias de guerra, com aproximadamente 10 mil mortos, o Exército israelense anunciou nesta quinta-feira que cercou completamente a cidade de Gaza. Os bombardeios se intensificaram.

Bombardeio no centro de Gaza. Foto: Mohammed Al-Masri/Reuters

É a quarta vez que Vieira fala com o chanceler do Egito sobre a liberação dos 34 brasileiros que pediram repatriação. Além disso, foram feitos vários contatos com Israel, mas os critérios para a escolha de quem pode sair primeiro da Faixa de Gaza são genéricos. Shoukry se comprometeu a verificar a situação nesta sexta-feira, 3, pela manhã.

A explicação dada até agora pelas autoridades de Israel e do Egito sobre a ordem de saída é de que foram autorizados a deixar Gaza pessoas gravemente feridas, transportadas em ambulâncias, ou com dupla cidadania. Desde quarta-feira, 1, quase mil estrangeiros conseguiram atravessar a fronteira com o Egito pela passagem de Rafah.

As duas primeiras listas incluíram nacionais de 12 países, mas o Brasil ficou de fora. Há uma fila de aproximadamente 6 mil pessoas implorando para sair da zona de conflito.

Em nota, o Itamaraty informou que tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como Vieira intensificaram os contatos com Egito, Israel, Catar e Autoridade Palestina, pedindo para que os brasileiros entrem na lista de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza. O chanceler retornou ao Brasil depois de participar de reuniões do Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, e fazer inúmeras viagens, na tentativa de negociar o processo de paz no Oriente Médio.

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira, 32 brasileiros repatriados da Cisjordânia desembarcaram em Brasília, resgatados pela Força Aérea Brasileira (FAB), em nova etapa da Operação Voltando em Paz. Desde outubro, 1.445 passageiros já vieram para o Brasil em oito voos da FAB, sendo sete de Israel e um da Jordânia. Na lista de passageiros havia três bolivianas, um palestino, um jordaniano e 53 animais de estimação.